Ramiro Medina Flores: ¡No Hay Que Pensar Afuera de la Caja, Hay Que Romper la Caja!

Ramiro Medina Flores, de We Are Not Zombies (WANZ), habla sobre el globalismo, la erosión de la soberanía nacional, la identidad digital y los retos económicos en México. WANZ es un movimiento que promueve el pensamiento libre y el impacto socioambiental a través de la narración de historias, los proyectos comunitarios y el consumo consciente. La conversación también aborda la influencia de las empresas multinacionales, el aburguesamiento, la migración y el papel de los medios de comunicación alternativos para contrarrestar las narrativas dominantes. Ambos ponentes subrayan la importancia de las economías locales, el activismo de base y el cuestionamiento de las ideologías dominantes para resistir a las agendas globalistas.

Sitios Web

We Are Not Zombies https://www.wearenotzombies.com

Sobre Ramiro Medina Flores

Ramiro Medina Flores es cineasta, productor y fotógrafo; emprendedor y fundador de la plataforma global de vídeo We Are Not Zombies.

