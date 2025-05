Daniel Duarte: México, ¿Dónde Estamos y Hacia Dónde Vamos?

1× 0:00 -1:16:18

Daniel Duarte habla sobre la situación política en México tras la elección de Claudia Sheinbaum como presidenta. Analiza los retos que enfrenta el nuevo gobierno, incluyendo la inseguridad, el pobre crecimiento económico y la desigualdad social. También se aborda el tema de la posible integración de México con Estados Unidos y Canadá, así como la preocupación por la soberanía mexicana ante la creciente influencia de Estados Unidos en el combate al narcotráfico.

Sobre Daniel Duarte

Daniel Duarte es licenciado en Ciencias Políticas y maestro en filosofía. Desde 2015 es profesor de humanidades en el Tec de Monterrey. En 2021 Ganó el primer lugar en el decimosexto concurso internacional de ensayo “Caminos de la libertad” con el ensayo filosófico literario “La palabra cautiva. Vasili Grossman y los tiempos totalitarios". Ganó el premio a la divulgación y reconocimiento académico otorgado por el Tecnológico de Monterrey en 2021.

