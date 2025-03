Arturo Ponce de León: Adentro de las Personas Hay un Tecnócrata

1× 0:00 -34:42

Arturo Ponce de León, arquitecto especializado en geometría sagrada y sostenibilidad, compartió su perspectiva sobre cómo los movimientos geopolíticos externos reflejan las estructuras internas de los individuos. Trató temas relacionados con la geopolítica, el globalismo y la soberanía individual. Discutió conceptos como la fractalidad, los sistemas de control global y la polarización social, haciendo hincapié en cómo las personas resuenan con el control o la libertad. La conversación también exploró la posición única de México en los asuntos globales, la creciente presencia de extranjeros, las transformaciones económicas y sociales y las posibles soluciones para los individuos que buscan autonomía, como las comunidades descentralizadas y los sistemas financieros alternativos. El debate concluyó con reflexiones sobre la geometría sagrada, la armonía arquitectónica y los próximos retiros educativos en Guatemala.

Sobre Arturo Ponce de León

Arturo Ponce de León es un experto en geometría de renombre mundial, un visionario y un emprendedor. Comenzó su carrera a la edad de 18 años y siguió su búsqueda interior de conocimiento y espiritualidad, por la cual se involucró con gran sabiduría y conocimiento, que cambió la vida humana de una manera profunda. Ha fundado más de cinco empresas de éxito, que han desarrollado la geometría para soluciones globales en los campos de la educación y la psicología, el diseño arquitectónico y la construcción, así como la formación y la educación.

En 2000 fundó Psicogeometría, un instituto que enseña la aplicación de la geometría en la psicología y la educación. En 2004 fundó el Centro de Investigación Geométrica Sostenible. En 2006 fundó Arqka Biological Architecture como empresa de diseño y construcción. Más tarde, en 2010, fundó la Universidad de Geometría Sagrada y finalmente, en 2018, el Instituto de Geofilia como parte de un proceso integrador y expansivo de investigación del conocimiento y la espiritualidad.

Durante más de 20 años ha sido un activo gestor de redes internacionales de este conocimiento y ha participado en universidades, conferencias, cursos, seminarios y simposios en toda América y Europa, incluyendo Inglaterra, Francia, Asturias, Barcelona, Valencia, México, Brasil, Colombia, Argentina, Chile, Bolivia y Puerto Rico. Su pasión por el senderismo, el running, la bicicleta de montaña y el yoga le ha permitido abrirse camino en diferentes zonas del mundo.

Arturo ha cursado estudios de arquitectura en Mexiko-Stadt y ha sido el mejor proyecto académico de su generación. También ha sido miembro del Psychologiestudium con las mejores notas y el más alto nivel de especialización, y está involucrado en el desarrollo de la tecnología de las telecomunicaciones. Se ha especializado en el diseño de bancos de datos y es autor de cuatro libros y editor y autor internacional.

