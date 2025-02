Rubén Luengas: El Proyecto del Control Mundial

1× 0:00 -33:54

El veterano periodista mexicano Rubén Luengas habla sobre su experiencia trabajando en medios de comunicación, el plan de la élite global para el control total de la población, la dictadura digital, como México sigue los ordenes del gobierno mundial, la Unión Norteamericana, y mucho más.

Sobre Rubén Luengas

Periodista mexicano de trayectoria internacional en radio y TV, galardonado en Estados Unidos con los premios Emmy y Mark Twain, entre varios otros. En mayo de 2008, el prestigioso periódico The Washington Post reconoció la calidad de su trabajo periodístico en el noticiario "En Contexto", por el que también en México recibió en dos ocasiones consecutivas el Premio Nacional de Periodismo que otorga anualmente el Club Nacional de Periodistas. Invitado frecuente en diferentes universidades del sur de California como UCLA y Cal State Northridge, Rubén Luengas expone una férrea defensa del periodismo que contradice, en sus propias palabras, la forma adulterada que en algunos centros académicos y en muchos medios de información practican el oficio. Actualmente conduce el programa "Hablando Claro con Rubén Luengas", en cadena nacional por Univision America radio.

